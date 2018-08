Brendan McDermid/Reuters Snapchat fez IPO em março do ano passado

A maré não está boa para o Snapchat: nesta terça-feira, 7, a Snap, dona do aplicativo de mensagens efêmeras, anunciou que perdeu usuários pela primeira vez na história. No final de junho, o aplicativo tinha 188 milhões de contas ativas – 3 milhões a menos do que possuía no final de março. Os dados fazem parte dos resultados financeiros da empresa, divulgados após o fim do pregão desta terça-feira.

Com o resultado ruim, as ações da empresa estão sendo negociadas com queda de 6% após o fechamento do mercado da bolsa de valores de Nova York. Com a queda, a empresa está avaliada hoje em US$ 15,4 bilhões. Nem mesmo resultados financeiros positivos – como receitas de US$ 262 milhões, US$ 12 milhões acima do esperado, graças a bom desempenho fora dos EUA e com pequenos negócios– ajudaram a Snap. A empresa perdeu US$ 353 milhões no segundo trimestre de 2018.

Para investidores, há o temor de que questões de privacidade possam afetar o futuro da empresa. É uma tendência: nas últimas semanas, Facebook e Twitter viram suas ações caírem cerca de 20% cada graças a previsões pessimistas de lucro e, no caso da última, queda de usuários.

No entanto, o Snapchat tem seu próprio problema para lidar: a concorrência com outras redes sociais, como o Facebook. Nos últimos dois anos, a empresa de Mark Zuckerberg "importou" do aplicativo sua principal função, a de mensagens efêmeras, e a espalhou por seus diversos produtos, como o Instagram, o WhatsApp e o Facebook Messenger. De quebra, também copiou os filtros populares do Snapchat.

A empresa tem tido problemas para se renovar: passou por duas grandes reformas nos últimos doze meses, tentando encorajar os usuários a assistirem mais vídeos e buscando facilitar a descoberta de novos conteúdos. Não adiantou – e enquanto isso, a empresa viu o Instagram atingir a marca de 1 bilhão de usuários, em junho deste ano. A preferência também é dos anunciantes: analistas da consultoria RBC divulgaram, no mês passado, que 90% dos anunciantes prefere adquirir espaços no Instagram que no Snapchat.