SÃO PAULO – O aplicativo de mensagens que se apagam Snapchat quer oferecer mais que conversas efêmeras. De acordo com matéria do Wall Street Journal, o app quer trazer anúncios, clipes de televisão e cinema e artigos noticiosos para seus usuários, que uma estimativa do fim de 2013 calculou em 30 milhões.

A empresa estaria em conversas com empresas de comunicação e agências de publicidade a respeito do serviço, intitulado Snapchat Discovery. A novidade chegaria em novembro, segundo a reportagem do WSJ, que não conseguiu obter confirmação de representantes do Snapchat sobre o novo recurso.

A matéria diz que várias empresas de mídia demonstraram interesse no novo serviço, mas dá o nome apenas do site britânico MailOnline, braço digital do tabloide Daily Mail.

No ano passado, o aplicativo lançou a ferramenta Snapchat Stories, uma plataforma em que marcas e usuários podiam enviar fotos ou vídeos que ficavam no ar durante 24 horas e podiam ser visualizados várias vezes.

O Snapchat recusou em 2013 uma oferta de compra do Facebook de US$ 3 bilhões. Recentemente, a empresa estaria negociando uma rodada de investimento com o gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba. Com isso, o valor de mercado da empresa norte-americana poderia subir para US$ 10 bilhões.