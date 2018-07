SÃO PAULO – O aplicativo Snapchat recebeu uma nova rodada de investimento de US$ 486 milhões, segundo um documento cadastrado na Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais norte-americano) que vazou na véspera do Ano Novo.

A nova rodada com participação de 23 fundos diferentes teria elevado o valor de mercado da empresa para, pelo menos, US$ 10 bilhões, estima a Bloomberg. A empresa não comentou o assunto. Até então, a startups havia recebido US$ 163 milhões em cinco rodadas diferentes.

O documento não cita quais investidores participaram da rodada, mas o Yahoo tem sido apontado como uma das empresas que estava em negociação com o Snapchat recentemente. Já o fundo Kleiner Perkins Caufield & Byer, bastante popular no Vale do Silício por ter investido em empresas como Facebook e Twitter, é apontado como possível líder da rodada.

Com a nova avaliação, o Snapchat alcança o mesmo patamar de empresas como Airbnb e Dropbox, que também valem US$ 10 bilhões.

Segundo o site de tecnologia TechCrunch, o plano inicial da empresa era levantar US$ 40 milhões, mas o interesse dos fundos foi tão grande que a companhia ampliou sua meta de captãção.

Crescimento. Há um ano, o Snapchat valia US$ 3 bilhões e recusou uma proposta de aquisição por parte do Facebook no mesmo valor, além de ter sido assediado pelo chinês Alibaba.

A startup ainda está definindo seu modelo de negócio. Começou a testar recentemente um modelo no qual as empresas podem mandar “snaps” (como são chamadas as mensagens enviadas pelo app) com propagandas e notícias e anunciou em novembro uma nova função pela qual os usuários poderão transferir dinheiro entre si por meio do aplicativo.

O Snapchat tem 100 milhões de usuários e ganhou popularidade principalmente entre os adolescenter por permitir enviar mensagens, fotos e vídeos que desaparecem segundos após serem visualizados.