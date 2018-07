E-mails do executivo da Sony Michael Lynton foram vazados. FOTO: Reuters E-mails do executivo da Sony Michael Lynton foram vazados. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O hack à Sony está rendendo frutos negativos não só para a empresa, seus produtos e funcionários, mas a empresas terceiras que estavam bem longo da mira dos criminosos que invadiram o sistema da companhia. Isso porque o e-mail do diretor da Sony Entertainment Michael Lynton foi invadido e parte do seu conteúdo divulgada na web. Acontece que o executivo também faz parte do conselho do Snapchat e usava o e-mail para compartilhar informações da startups com seus contatos.

Há pelo menos três informações importantes vazadas dessa relação.

A primeira delas é a confirmação de que o Facebook, de fato, tentou comprar o Snapchat e teve sua oferta recusada. A novidade é a afirmação sobre o valor da proposta. Em uma conversa com o colunista da New Yorker, Malcolm Gladwell, o CEO da Sony é questionado se os responsáveis pelo Snapchat eram malucos em recusar US$ 3 bilhões. Ele responde: “Se você soubesse o número real reservaria uma suíte no (hotel) Bellevue para todos nós.” Gladwell replica: “Meu Deus, havia MAIS. Incrível.”

Outra informação foi a do valor pago na aquisição da startup de chat por vídeo AddLive pelo Snapchat em junho. Outro e-mail vazado de Lynton aponta que o total foi de US$ 30 milhões.

A última “bomba” do vazamento foi a notícia de uma aquisição feita às escuras pelo Snapchat de uma empresa que trabalha em um produto similar aos óculos do Google, o Glass. Em um e-mail do executivo, há os termos da negociação que coloca o Snapchat pagando US$ 15 milhões pela Vergence Labs, produtora de armações de óculos.