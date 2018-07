Serviço de mensagens móveis seria a maior aquisição já feita pela empresa de Mark Zuckerberg

SÃO FRANCISCO – A startup de mensagens móveis Snapchat rejeitou uma oferta de aquisição do Facebook que teria avaliado a empresa em 3 bilhões de dólares ou mais, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal desta quarta-feira.

Representantes do Facebook entraram em contato com o Snapchat nas últimas semanas para discutir o negócio, a ser pago inteiramente em dinheiro. A aquisição representaria a maior já feita pelo Facebook, disse a reportagem, citando fontes anônimas.

O Facebook se recusou a comentar. O Snapchat não pôde ser imediatamente contatado para comentar o assunto.

O Snapchat, que permite aos usuários enviar fotos de smartphones que desaparecem automaticamente depois de alguns segundos, se mostrou popular entre adolescentes.

O interesse do Facebook no Snapchat é noticiado algumas semanas depois de a maior rede social do mundo ter reconhecido que estava vendo um declínio no uso diário por jovens adolescentes nos Estados Unidos, acrescentando que o uso global entre adolescentes mantinha-se estável.

/REUTERS