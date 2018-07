SÃO PAULO – O rapper Snopp Dogg está investindo no Eaze, um aplicativo que realiza delivery de maconha medicinal nos EUA. O valor colocado na startup pelo cantor foi feito através de seu fundo de investimento, o Casa Verde Capital; e, juntamente com o apoio de outros fundos, o app conseguiu levantar uma rodada de US$10 milhões neste começo de ano. Segundo o The Independent, somente o rapper injetou US$3 milhões.

O funcionamento do Eaze – idealizado por Keith McCarty – é simples. O cliente que necessita da maconha medicinal faz um pedido pelo aplicativo, que o interliga com fornecedores na Califórnia. Em menos de 20 minutos, o material é entregue diretamente na casa da pessoa. Além disso, é possível escolher dentre diversos tipos de maconha com diferentes níveis de THC – o princípio ativo da planta.

No ano passado, o aplicativo arrecadou um total de US$1,5 milhão. O número acompanhou o crescimento do mercado de drogas medicinais nos EUA, já que alguns estados liberaram o uso – tanto medicinal, quanto recreativo.

Este aumento de investimentos no Eaze representa um crescimento de aplicativos voltados ao uso da maconha. Recentemente, um brasileiro criou o “Who is Happy”. Através dele, o usuário realiza um check-in e descobre quem mais está utilizando a droga perto de você.

E a Apple também não fica atrás quando o assunto é aplicativos relacionados ao uso da maconha. Em fevereiro, a empresa permitiu apps sobre a droga em estados norte-americanos que legalizaram a erva. Anteriormente, qualquer serviço que fizesse apologia ao uso de qualquer droga era vetado, imediatamente, da App Store.

Outras cinco empresas – Nestdrop, Prado, Grassp, Dave e Canary – abertas nos últimos meses também realizam a entrega de maconha nos EUA.