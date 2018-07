Por Larissa Fafá

A Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA) consegue acessar redes telefônicas de celular em todo o mundo e obter qualquer informação que precise, segundo documentos relevados ao site The Intercept por Edward Snowden.

De acordo com os arquivos, a operação com o codinome de Auroragold tem monitorado vários países e espiona centenas de companhias telefônicas a nível internacional, incluindo países aliados aos EUA, para encontrar brechas na segurança da tecnologia de celulares e permitir que seus agentes leiam mensagens e escutem ligações. Um dos slides afirma que quase 70% das redes de telefonia celular em todo o mundo tiveram informações potencialmente exploradas pela Agência.

Os nove documentos vazados pelo ex-funcionário da NSA Edward Snowden também revelam planos da Agência de introduzir falhas nos sistemas de comunicações para se aproveitar da situação, algo que poderia expor a população geral à ação criminosa de hackers.

A operação também estaria monitorando 1.200 mensagens enviadas e recebidas de emails em contas associadas com as principais operadoras de rede móvel, interceptando o planejamento de empresas e que ajudaria a NSA a invadir as redes de telefones celulares.

Unidades secretas. Segundo o The Intercept, a operação Auroragold é controlada por duas unidade especiais dentro da NSA que não tiveram sua existência revelada publicamente: a Wireless Portfolio Management Office, responsável pelas estratégias de exploração das redes de celulares, e a Target Technology Trends Center, que monitoram o desenvolvimento de novas tecnologias no campo da comunicação móvel para garantir que a Agência consiga espionar mesmo com as inovações na área.