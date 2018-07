FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

MOSCOU – O ex-analista da CIA Edward Snowden está “absolutamente feliz” com a decisão do diretor americano Oliver Stone de rodar um filme sobre sua vida, baseado no livro Time of the Octopus (Tempo do Polvo, em tradução livre) escrito pelo advogado Anatoli Kucherena.

“Ele está absolutamente feliz que um grande mestre como Stone tenha decidido levar a minha obra para as telas”, afirmou Kucherena à agência russa “Interfax” nesta segunda-feira.

O advogado vendeu os direitos do livro a Stone, com o qual já se reuniu em três ocasiões ao longo do ano para definir os detalhes do filme. “Quero acreditar que ele poderá fazer uma obra que contribua para esclarecer e promover o desenvolvimento de um assunto tão importante como os Direitos Humanos e as liberdades individuais”, afirmou.

O advogado mostrou estar confiante no trabalho do cineasta, que já conquistou três Oscars ao longo da carreira. Ele espera que Stone possa visitá-lo em breve em Moscou para “falar sobre os preparativos da rodagem, como os principais nomes para os papéis protagonistas”.

“Acho que desta vez poderei mostrar nossa cidade em todo o seu esplendor ao Oliver, para que ele veja que os parques em Moscou não ficam atrás dos de Nova York com as transformações dos últimos anos”, precisou. Segundo a imprensa americana, o ator escolhido por Stone para interpretar o famoso agente da CIA refugiado na Rússia é Joseph Gordon-Levitt (500 Dias com Ela), de 33 anos, embora o contrato ainda não tenha sido assinado.

Diretor de filmes como Platoon, JFK e Nixon, Stone também se baseará nos arquivos sobre Snowden do jornalista Luke Harding, do jornal The Guardian, para fazer o longa. Em território russo desde o dia 23 de junho de 2013, Snowden recebeu em julho a permissão de residência no país por um prazo de três anos, válido até o dia 1 de agosto de 2017.

Acusado de espionagem nos Estados Unidos, o ex-funcionário da CIA encontrou trabalho no setor da tecnologia da informação na Rússia. Por questões de segurança, o paradeiro de Snowden é mantido em sigilo.

