As diferenças entre o padrão analógico e digital são várias: enquanto no monitoramento digital o usuário faz a captura de imagens com uma placa de vídeo instalada no PC, na instalação analógica as imagens são gravadas em fitas VHS com o uso de um videocassete. O sistema digital também provém melhor qualidade de imagem.

Numa pesquisa informal feita pelo Link em cerca de 10 lojas do ramo na região da Santa Ifigênia, em São Paulo, constatamos que o equipamento analógico ainda é vendido nas lojas, mas acaba sendo recomendado apenas em cerca de 20% dos casos, geralmente para clientes menores, que precisam de poucas câmeras. É porque apenas nessa situação o preço do analógico, mais baixo, compensa.

De acordo com Martin Gren, ainda se faz instalação de equipamento analógico porque alguns profissionais se beneficiam do alto custo da instalação analógica em relação à digital. As lojas que visitamos informaram, no entanto, que os custos são semelhantes nos dois casos.

O próximo passo nesse setor, explica Martin, é tranformação da resolução normal para HD e a criação de softwares que analisem os vídeos. “Aplicativos que permitam à câmera a fazer ‘decisões’ por ela mesma, analisar o que vê, gerenciar imagem”, esclarece.

A gerente regional da Axis para a América do Sul, Alessandra Faria, informou que a empresa deve crescer sua participação em orgãos do governo e videomonitoramento público, com a chegada da copa em 2014 e das Olimpíadas em 2016.