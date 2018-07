Só 13% pagam por apps

Os aplicativos da App Store devem passar os downloads pagos do iTunes até o fim do ano. O Android está chegando no número de programas da Apple, oferecendo a maior parte deles de graça. Marcas como Nokia e RIM, que produz o Blackberry, também investem nesse negócio. A movimentação no setor é grande, mas pode dar uma ideia errada do tamanho desse mercado, que ainda não é tão popular assim.

14/09/2010 | 17h23

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo