Só tem banho frio?

O local dos chuveiros está melhor neste ano do que no ano passado. Pelo menos não há mais paredes de lona e chão imundo. Agora é um conteiner de lata. Só que agora apareceu um problema maior: não há água quente. Sim, os chuveiros são elétricos, só que na hora do banho, não esquentam a água.

21/01/2009 | 10h42

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo