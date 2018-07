AFP Após o fracasso do Galaxy Note 7, que foi descontinuado, a empresa sul-coreana amargou queda de 16,8% em seu lucro no terceiro trimestre de 2016, para US$ 4.6 bilhões. Os smartphones da Samsung renderam a menor receita desde o lançamento do primeiro celular da linha Galaxy, em 2009, caindo 96%, para US$ 88 milhões.

A gigante da tecnologia Samsung, sob pressão dos acionistas para melhorar o retorno aos investidores, disse nesta terça-feira, 29, que considera criar uma holding, no que seria o maior movimento de reestruturação em seus 47 anos de história.

As mudanças e um plano para elevar dividendos vêm após o fundo de investidores Elliott Management pedir em outubro que a empresa sul-coreana se divida em uma holding e uma empresa operacional.

Mas a maior fabricante mundial de smartphones, chips de computador e televisores, disse ser absolutamente neutra sobre o processo e deu poucos detalhes sobre a potencial reestruturação.

"A revisão não indica direção ou intenção do conselho para um ou outro caminho", disse a empresa, que contratou consultores externos para uma revisão que deve levar ao menos seis meses.

A Samsung, avaliada em cerca de US$ 224 bilhões, viu suas ações fecharem estáveis. O aumento de dividendos de 2016 ficou aquém de algumas previsões, com a incerteza sobre a reestruturação mantendo investidores cautelosos, disseram analistas.

A Samsung não mencionou diretamente a Elliott em sua declaração, mas a empresa sul-coreana prometeu responder sobre as propostas do fundo até o fim de novembro.

A Samsung prometeu retornar 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas entre 2016 e 2017, ficando aquém do pedido de Elliott de 75% e para pagar um dividendo especial de US$ 26 bilhões.

Executivos da Samsung não comentaram sobre a reestruturação nesta terça-feira.