Como disse Ronaldo Lemos em entrevista a este blog, a Campus Party é um reflexo do que ocorre no Brasil e no mundo. Ou seja, da crise na indústria de entretenimento e da popularização dos downloads. Sendo assim, é necessária uma discussão em torno desse assunto, coisa que na Campus Party ainda não rolou em profundidade.

A principal questão que fica é: num cenário em que a maioria das pessoas baixa arquivos ilegalmente, quem está errado, as pessoas ou a lei que não acompanha mais a realidade? É um assunto que merece discussão.