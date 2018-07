Evento terá 91 palestras e 157 convidados; enfoque são relações entre empresas e usuários da internet

SÃO PAULO – Começa hoje o Social Media Week (SMW), evento que reúne analistas, personalidade da web, publicitários e universitários e discute as relações entre empresas e usuários na internet. Realizado simultaneamente em oito cidades do mundo, a SMW terá lugar em São Paulo no Museu da Imagem e do Som (MIS), na Avenida Europa, 157, entre hoje e quinta-feira, 26.

No dia 27, estão programadas atividades espalhadas pela cidade de São Paulo, além de eventos em Santos e em Ribeirão Preto, no interior do estado.

Contando com 91 palestras e workshops e 157 palestrantes, o evento terá transmissões em vídeo de 20 de suas atividades – a lista pode ser conferida neste link. Para quem quiser assistir a SMW, ainda dá tempo de se inscrever para o evento.

Entre os temas das palestras estão espionagem nas redes sociais, terceira idade na internet e posicionamento de marcas na rede. Grande parte dos eventos está ligada às relações entre marcas e o público da internet.

Criado em Nova York em 2009 que visa conectar pessoas e conteúdo, e debater as novas tendências nos meios de comunicação digital, mídias sociais e plataformas móveis. Além de em São Paulo, a SMW acontece também em Berlim, Bogotá, Chicago, Londres, Los Angeles, Mumbai e Toronto.

O evento também é parceiro de uma ação para promover o lançamento do Spotify brasileiro.