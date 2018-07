A Social Media Week é um evento criado em Nova York em 2009 que visa conectar pessoas e conteúdo, e debater as novas tendências nos meios de comunicação digital, mídias sociais e plataformas móveis. Ainda em 2010, o evento já havia se expandido para mais dez cidades — São Paulo, Buenos Aires e Bogotá entre elas.

Serviço: • Social Media Week / São Paulo • 7 a 11 de fevereiro • Centro de Convenções da FAAP – Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo • Evento gratuito, inscrição obrigatória em http://socialmediaweek.org/saopaulo/inscreva-se/

A segunda incursão do evento em terras paulistanas começa na segunda-feira, 7, e vai até o dia 11 de fevereiro. O Centro de Convenções da FAAP foi o lugar escolhido para servir de base para palestras, workshops, debates e bate-papos ao longo da semana. A Social Media Week tem entrada franca, mas é exigido um cadastro prévio àqueles que desejam participar dos eventos.

A edição deste ano contará com as presenças de B. Bonin Bough, diretor geral da área digital e mídias sociais da PepsiCo; Daniel Kafie, CEO da Vostu; e Ethan Zuckerman (em conferência por vídeo), pesquisador de mídias sociais do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Além deles, reforçam o evento Santiago Ortiz, co-fundador do site Bestiário.org, além dos representantes da MemeFactory, Mike Rugnetta, Patrick Davidson e Stephen Bruckert.

Entre os convidados nacionais, estarão representantes de agências, veículos, blogs, programas, empresas e instituições de ensino. Os blogueiros do Jovem Nerd — Alexandre Ottoni e Deive Pazos — são destaque na programação, apresentando-se na terça-feira, 8, em debate sobre o tema “Valores da Web – Já quebramos os Paradigmas de Mudança?”.

Confira abaixo as informações de serviço da Social Media Week. A agenda completa pode ser vista no site oficial do evento. A expectativa é de que até 600 pessoas atendam ao evento diariamente.