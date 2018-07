Site de compartilhamento de vídeos é comprado por empresa de software de design, dona também do Pixlr

A produtora de software de design Autodesk vai comprar o serviço de compartilhamento de vídeos Socialcam por cerca de US$ 60 milhões, para ampliar sua linha de produtos para mídias sociais.

O aplicativo da Socialcam ajuda os usuários a gravar, editar e compartilhar vídeos por meio de telefones celulares. A companhia informou que o programa, disponível para iOS e Android, teve mais de 16 milhões de downloads desde o lançamento, em 2011.

“Computação móvel, em nuvem e mídias sociais estão evoluindo e mudando a forma como as pessoas criam projetos”, disse Samir Hanna, vice-presidente da Autodesk Consumer Group. Ele comentou que os recursos de vídeo do aplicativo permitirão que os usuários se comuniquem e troquem ideias de projetos.

No ano passado, a Autodesk comprou o serviço online de edição e compartilhamento de fotos Pixlr por um valor não revelado.

