Spraffl e Social Number, as redes sociais onde a identidade não importa

SÃO PAULO – Nas redes sociais identidade é tudo. É o requisito básico para participar de uma e também a chave que lhe dá credibilidade ou não naquilo que você propaga pela rede. Mas duas redes chamam atenção por irem contra essa ordem. Social Number e Spraffl prezam pelo anonimato total.

“A Revolução não será personalizada” diz o anúncio do aplicativo Spraffl, fazendo referência a famosa canção de Gil Scott-Heron, ”The revolution will not be televised”. Nada de conexões, amigos para seguir, a rede é completamente aberta. Lançado há poucas semanas para iOS, deve chegar em breve para o Android.

No Spraffl, anonimamente você posta uma informação e o app geolocaliza onde ela e você pode pelo mapa encontrar informações próximas de você, sem saber quem postou. Mas os comentários não são restritos a localização, basta selecionar uma categoria e você poder escrever notícias, comentários e até mesmo flertar com outros usuários. “A conversa é o elemento principal, não o perfil social”, diz o texto oficial de apresentação do app.

Já o Social Number foi lançado em dezembro. Aqui o usuário deixa o nome de lado para ganhar um número como identidade, dando para todos a mesma relevância. O foco são as discussões.

A intenção do site é dar a voz para todos. Basta um número e é possível participar de qualquer discussão ou grupo – a conversas podem ir desde uma discussão séria sobre ateísmo ou comentários sobre como lidar com chefes ruins. Mesmo que seja necessário cadastrar o e-mail, o site afirma que quer promover discussões livres e garantem a segurança, para que pessoas que residam em países com dificuldades políticas possam ser expressar sem medo.

Anonimato não é bagunça. Para controlar qualquer conteúdo inadequado, o controle tanto no Spraffl e no Social Number é rígido.

Bastam cinco marcações como ‘inapropriado’ para o Sraffl retirar o conteúdo do ar. Já no Social Number os usuários são bloqueados em caso de suspeita de atividade ilegal ou conteúdo inapropriado e podem ter sua identidade revelada em caso de requisição da justiça.