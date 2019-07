Toshiyuki Aizawa/Reuters SoftBank criou um segundo fundo para investir em startups

O grupo japonês SoftBank, investidor de empresas como Uber, WeWork e Alibaba, anunciou nesta quinta-feira, 25, a criação da segunda edição de seu fundo de investimentos em empresas de tecnologia. Avaliado em US$ 108 bilhões, o Vision Fund 2 terá a participação de grandes empresas, como Microsoft, Foxconn e Apple, além do fundo soberano do Cazaquistão e os três maiores bancos japoneses – Mitsubishi, Mizhuo e Sumitomo Mitsui.

Em comunicado, o conglomerado liderado pelo bilionário Masayoshi Son disse que entrará sozinho com US$ 38 bilhões no novo fundo. "O objetivo é continuar a acelerar o uso de inteligência artificial em empresas revolucionárias, capazes de liderar mercados", disse a companhia, por meio de um porta-voz.

Lançada há cerca de dois anos, a primeira versão do Vision Fund levantou US$ 100 bilhões em investimentos, com a participação dos fundos soberanos da Arábia Saudita e de Abu Dhabi, que decidiram ficar de fora desta vez.

Nesse ínterim, o fundo quase esgotou seus recursos, investindo em cerca de 80 startups de crescimento avançado, incluindo o Uber e o Airbnb. "Vimos muitas empresas capazes de vencer seus rivais no mercado só porque conquistaram investimentos e apoio do SoftBank", disse à Reuters um investidor sênior de um fundo de venture capital, que preferiu não se identificar.

Em março, vale lembrar, o SoftBank anunciou um fundo de US$ 5 bilhões para investir em startups latinas.