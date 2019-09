SoftBank aumentou a participação no Banco Inter

O Banco Inter informou nesta segunda-feira, 16, que o grupo japonês de investimento em tecnologia SoftBank elevou a participação na instituição para 14,94% do capital e que passou a contar com direito a uma vaga no conselho de administração.

O Banco Inter também informou que os controladores Rubens Menin e João Vitor Menin acertaram um acordo de acionistas com o grupo japonês.

"Referido acordo foi celebrado em decorrência do know-how, capacidade técnica e experiência que o SoftBank poderá contribuir ao banco", afirmou o Inter.