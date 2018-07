Neste fim de semana, programadores e designers se reúnem para a terceira edição do encontro Random Hacks of Kindness (RHoK). O evento, que têm entre os patrocidadores empresas como Google, Microsoft, Yahoo, além do Banco Mundial e da NASA, propõe juntar uma comunidade de voluntários para criar novos usos para a tecnologia que possam resolver alguns dos problemas do mundo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Nesta edição brasileira, um dos desafios será criar uma forma de os celulares com o sistema Android ajudar comunidades em áreas de risco e a Defesa Civil a prevenir tragédias em deslizamentos.

Serviço

Quando: 4 (a partir das 9h) e 5 de junho (até às 16h).

Onde: Rua Itapaiúna, 2434 – Vila Andrade – São Paulo (Locaweb).

Online: http://www.rhok.org/event/sao-paulo , @RHoK_br e página no Facebook.

—-

Leia mais:

• Google, Microsoft e Nasa reúnem hackers para o bem