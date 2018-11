A imensidão da frota existente, que apenas na capital paulista supera os 8,6 milhões de veículos, e da infraestrutura viária instalada atestam que os automotores têm longa vida pela frente. Por todo o País, há um sem-fim de rodovias, túneis e viadutos implantados ao longo de séculos de investimento público. Nada disso deve nem pode ser desperdiçado. O que está em xeque é como usar melhor o que já existe, criando alternativas de mobilidade e aperfeiçoando a convivência entre os diferentes modais.

Jason Henry/The New York Times Computador no comando. Carro autônomo do Google é apresentado pela empresa durante evento em Montain View, na Califórnia

Em todo o mundo, o carro vive um momento de evolução. Modelos elétricos ganham mercado e veículos autônomos prometem reduzir o número de acidentes e otimizar o uso de espaços. Empresas de tecnologia apostam em seu crescente valor como serviço, e não tanto como bem de consumo. Aplicativos que acionam motoristas pelo celular já entraram na rotina de muitos de nós.

Seguindo a lógica da economia compartilhada, crescem em número e em tamanho as empresas que oferecem veículos para serem utilizados por diferentes motoristas. O segmento é uma alternativa para as montadoras interessadas em ingressar na nova economia, lucrando não apenas com a venda, mas também com a locação temporária dos veículos fabricados.

O serviço tem o potencial de se consolidar como opção para a última milha, aquela etapa final do trajeto, integrando-se a estações de metrô e terminais de ônibus.

Outro ponto importante é permitir o diálogo com as bicicletas, seja pela possibilidade de transportá-las ou de passar da bicicleta compartilhada para o carro compartilhado. Cabe às gestões e aos órgãos reguladores contribuírem com a mudança, buscando formas equilibradas de estabelecer direitos e deveres de cada um e garantindo que os espaços públicos – ruas, principalmente – sejam cada vez mais democráticos e diversos.

*É COFUNDADORA DO ESQUINA.NET.BR