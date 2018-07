Parece que foi ontem, mas foi no longínquo ano de 1991 que Sonic, o porco-espinho mais rápido do planeta, dava as caras no saudoso Mega Drive para ajudar a Sega na luta contra a Nintendo.

O game era fantástico na época e ainda se segura como uma das maiores realizações da Sega. Yuji Naka, o responsável pelo projeto, conseguiu a façanha de brigar, de igual para igual, com o poderoso Super Mario.

A velocidade com que a ação acontecia dentro do game era de tirar o fôlego. Até então, nada em um console doméstico rodara tão macio a tamanha velocidade.

Pena que o game, sem a supervisão de Naka, foi perdendo a identidade e acabou na sucessão de enganos horrendos dos últimos anos. O último game, lançado ano passado, recuperou em parte a reputação do mascote da Sega, mas ainda falta muito para ele reconquistar os anos de glória de seu surgimento.

Deu saudades? Que tal dar uma jogadinha usando seu navegador web? É só instalar o plugin e relembrar.

Melhor ainda. Pegue seu Mega do armário, tire a poeira e jogue Sonic novamente, do jeito que Yuji Naka imaginou.