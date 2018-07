Empresa não pretende vender fábricas e não vai abrir mão da joint-venture com a Samsung para fabricação de painéis LCD

Lançamento da TV 3D da Sony, em agosto de 2010, em Tóquio. FOTO: Koji Sasahara/AP

TÓQUIO – A Sony descartou abandonar suas operações de televisores ou a joint-venture para a fabricação de painéis LCD que mantém com a Samsung Electronics, em meio aos seus esforços para reformar sua deficitária divisão de TVs.

O segundo no comando do conglomerado de eletrônica e entretenimento, Kazuo Hirai, disse a jornalistas nesta quinta-feira, 4, que a empresa não considera vender suas fábricas, mas que pensará em novas parcerias durante a revisão da unidade.

“Os televisores são um dos principais negócios da Sony e seria impensável para nós reduzi-lo”, disse Hirai, presidente-executivo assistente do grupo.

A Sony, que vende produtos que variam dos consoles de videogames PlayStation a seguros de vida, está a caminho de seu oitavo ano consecutivo de prejuízos nas operações de televisores, e enfrenta dificuldades para concorrer com a Samsung e outros rivais asiáticos de custo mais baixo.

Perguntado sobre a parceria com a Samsung, Hirai disse que “de jeito nenhum estamos pensando em abolir a parceria; não é algo que poderia ser feito facilmente”.

Hirai, 50, antigo comandante das operações de videogames da Sony, assumiu a responsabilidade pelos bens de consumo na empresa em abril e é visto como mais provável sucessor do britânico Howard Stringer no posto de presidente-executivo. Mas enfrenta o desafio de conduzir uma companhia de tecnologia que no passado simbolizava o setor e que perdeu espaço nos tablets e smartphones para a Apple.

A Sony anunciou que vai preparar planos para reformar suas operações de televisores este mês e, na semana passada, reduziu sua projeção anual de vendas de aparelhos de TV alertando que os prejuízos da unidade serão maiores este ano.

A companhia já vendeu fábricas de televisores na Espanha, Eslováquia e México, nos últimos anos, e terceiriza mais de metade de sua produção, por meio de companhias que incluem a Hon Hai Precision Industry. O grupo retém quatro fábricas próprias de televisores, no Japão, Brasil, China e Malásia.

