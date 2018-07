“Deterioração das condições do mercado” e valorização do iene afetaram resultados da empresa

TÓQUIO – A gigante da tecnologia Sony perdeu 201,4 bilhões de ienes (US$ 2,64 bilhões) entre abril e dezembro, os nove primeiros meses do ano fiscal no Japão, afetada sobretudo pela valorização do iene e “a deterioração das condições do mercado” nos países desenvolvidos, informou a companhia nesta quinta, 2.

Os números vermelhos contrastam com o resultado do mesmo período de 2010, quando a fabricante japonesa teve lucro de 129,2 bilhões de ienes (US$ 1,7 bilhão).

Diante dos novos dados, a Sony espera para este ano fiscal, que terminará em 31 de março, uma perda de 220 bilhões de ienes (US$ 2,89 bilhões). Se a previsão confirmar-se, será seu quarto ano fiscal consecutivo com prejuízo.

A Sony, que ontem confirmou que Kazuo Hirai – até agora vice-presidente executivo – assumirá a presidência do grupo em 1º de abril em substituição a Howard Stringer, atribuiu parte dos maus resultados à valorização do iene e ao impacto das inundações na Tailândia em sua produção.

A empresa também apontou o efeito financeiro de sua saída, em 2011, da S-LCD, a joint venture que mantinha com sua rival sul-coreana Samsung para a produção de telas LCD.

/ EFE