A briga pela liderança no mercado de televisores 3D tem mais um jogador de peso. Depois do anúncio das concorrentes coreanas LG e Samsung, a Sony apresentou à impresa sua linha completa de produtos para 2010.

São 25 novos modelos de televisores para 2010. 15 iluminados por LED e 10 LCDs com iluminação convencional. Há muito tempo a empresa japonesa não reagia à investida dos concorrentes com tanta energia.

Sob o selo Sony United, a empresa quer que seus televisores sejam apenas uma janela de acesso ao conteúdo 3D que ela produz. A Sony é uma das poucas empresas do mundo que tem todo o ecossistema de produção e reprodução de conteúdo. São equipamentos profissionais para emissoras, como câmeras e ilhas de edição especiais, estúdios de cinema, eletrônicos de consumo e também videogames. Todos podem gerar imagem estereoscópicas, dando uma função mais palpável ao televisor.

Sem conteúdo, uma TV 3D não passa de um eletrênico caro. E sabendo disso, a empresa armou uma estratégia de ataque bem estruturada.

Quem reservar um dos televisores da linha 3D até junho de 2010 ganhará 2 títulos em blu-ray 3D, o filme Tá Chovendo Hambúrguer e um filme captado em 3D para os cinemas iMax.

A conectividade também foi colocada em primeiro lugar nos televisores. Toda TV da Sony virá pronta para acessar conteúdo da web. YouTube e outros conteúdos em vídeo são organizados em uma interface própria, mais fácil de visualizar na tela.

Widgets, como leitores de notícias, previsão do tempo e outros conteúdos interativos serão acessíveis em alguns modelos.

Como contam com conectividade, os televisores também acessarão conteúdos como vídeos, fotos e músicas estocados em aparelhos conectados à rede doméstica. Por exemplo, se há um PC ou um HD externo recheado de músicas na mesma rede, o televisor pode acessá-los. Os concorrentes coreanos já trazem essas funcionalidades há algumas gerações de produtos.

Além de vender soluções 3D completas, como o modelo LX905, que acompanha óculos 3D, serão vendidos modelos que podem ser convertidos para funcionalidade 3D com um acessório, vendido à parte.

A maior surpresa foi o anúncio dos modelos BX305 e EX305, por R$ 1,599 e R$ 1,699, respectivamente. Os televisores LCD, de 32 polegadas, vêm brigar de frente com os modelos mais baratos dos concorrentes.

Toda a linha de televisores Sony de 2010 virá com o sintonizador do padrão de TV digital aberta do Brasil embutido.