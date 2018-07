Xperia Z Ultra é pouco menor que um iPad Mini e completamente à prova d’água; lançamento no Brasil será em outubro

SÃO PAULO – A Sony apresentou nesta quinta-feira, 15, o Xperia Z Ultra, um smartphone com tela de 6,4 polegadas, tamanho próximo as dimensões de tablets pequenos como o iPad Mini ou o Samsung Galaxy Tab 7.0. O aparelho será o destaque na área de dispositivos móveis da empresa esse ano e é definido como “nova proposta de mobilidade”.

Em almoço para um pequeno grupo de jornalistas em São Paulo, o presidente da Sony Mobile no Brasil, Ricardo Junqueira, explicou que o aparelho veio para “suprir duas demandas”: tanto de usuários de smartphones que querem modelos maiores (60%, segundo pesquisa citada pelo executivo) como de usuários de tablets que pedem aparelhos mais discretos e portáteis. Quando ele revela o smartphone, puxando um exemplar do bolso, as dimensões impressionam.

Apesar da tela grande, a espessura do aparelho é de apenas 6,5 milímetros e o peso de 212 gramas. Todo preto, com vidro temperado na frente e atrás, o Xperia Z Ultra é elegante e minimalista. Sua forma lembra a de uma carteira feminina bem fina.

Um dos destaques do aparelho é que ele é completamente à prova d’água. Durante a apresentação, foi possível submergir o aparelho em um pequeno aquário de demonstração. Embora a tela de toque não funcione debaixo d’água, é possível programar o timer da câmera e tirar uma foto com o telefone submerso. É necessário, porém, se certificar de que as entradas estão devidamente fechadas.

Outro recurso bem intressante do aparelho é o aplicativo rascunho que permite escrever e desenhar passando qualquer objeto pontiagudo na tela, incluindo lápis, caneta esferográfica ou mesmo o dedo.

Com 2,2 GHx e quatro núcleos, o processador do Xperia Z Ultra será o mais rápido do mercado (o Galaxy S4, da Samsung, tem 1,9 GHz). A câmera traseira tem 8 megapixels e sensor Cybershot, que auxilia tomadas com pouca luz. A resolução de vídeo é Full HD (1080p). A tela tem tecnologia Triluminos, usada nas TVs Bravia da empresa, e que promete melhorar nitidez e cores.

Segundo a Sony, o Xperia Z Ultra chega ao mercado brasileiro em outubro, um pouco depois de seu lançamento no exterior, previsto para setembro. O preço para o Brasil ainda não foi divulgado, mas a empresa diz que ele estará na faixa mais cara.