A Sony aumentará sua capacidade de produção de sensores de imagem em 50% dentro de dois ou três anos a partir da primeira metade 2012, afirmou a companhia nesta segunda, 14.

A empresa já tinha planejando aumentar a capacidades de produção dos chips usados em câmeras digitais e smartphones para 50 mil por mês até o fim de março de 2012.

O novo plano significará um segundo aumento, para 75 mil por mês, até março de 2014 ou de 2015, disse um porta-voz da Sony.

O total inclui sensores CCD e CMOS.