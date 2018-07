TÓQUIO – A Sony anunciou nesta quinta-feira que reduzirá em cerca de cinco mil pessoas a força de trabalho da companhia a partir de março de 2015 como resultado de um plano para se desfazer de sua deficitária divisão de computadores pessoais e criar uma filial para o setor de televisores.

A empresa com sede em Tóquio explicou que a redução de elenco afetará cerca de 1.500 postos no Japão e cerca de 3.500 no exterior, sem informar mais detalhes.

Sony anunciou hoje que irá dividir até julho de 2014 suas operações de fabricação de televisores, um ramo de negócio que está há nove anos consecutivos no vermelho e da qual fará um filial, e que venderá sua marca Vaio de computadores ao fundo de investimento Japan Industrial Partners (JIP).

Embora a empresa tenha tido lucros no trimestre outubro-dezembro, anunciou hoje que para todo o ano fiscal, que finaliza em 31 de março no Japão, prevê uma perda líquida de US$ 801 milhões.

Os custos da reestruturação planejada (que serão maiores do que o esperado) e o mal rendimento de sua divisão de dispositivos, e das que fabricam televisores e computadores são os fatores que motivaram as perdas que a Sony espera ao término do ano fiscal.

