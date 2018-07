Adeus, Sony Ericsson Sync. Olá, Google

A Sony Ericsson enviou um e-mail a seus clientes nesta sexta-feira, 25, informando que o serviço de sincronização de contatos e agenda da empresa seriam desligados no fim do ano. “Mas não há com o que se preocupar porque você pode transferir todas as suas coisas para o Google Sync Service hoje – pelo seu celular ou pela internet”, dizia o comunicado.

O recado é dedicado para todos o que têm um smartphone da Sony (como os Xperia) com Android e, por alguma razão, usava o Sony Ericsson Sync Service. Para transferir os contatos, copie a lista telefônica para o cartão de memória, importe para o cartão os números de amigos da sua conta do Google, e em seguida importe todos os contatos do cartão.

Para os “não-Android”, a transferência terá de ser feita, obrigatoriamente, pelo site www.sonyericsson.com/user. Segundo as instruções da Sony, basta exportar os contatos da conta do SE Sync em formato de arquivo no HD. Em seguida, importe o tal arquivo para a conta do Google. A partir daí, basta ir em Configurações (no aparelho) e “Contas e sincronização”.

A SE recomenda ainda a sincronização com o Google Calendar e o uso do Voice Search, Maps e Youtube. “Então você pode ficar tranquilo que funcionará como um sonho”, exalta a fabricante no comunicado.

O serviço de sincronização da Sony será desativado no dia 29 de dezembro deste ano.