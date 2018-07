Analistas acreditam que empresa japonesa conseguirá comprar os 50% que ainda não detém na Sony Ericsson este semestre

ESTOCOLMO – Analistas veem uma grande probabilidade de que a gigante de eletrônicos japonesa Sony seja bem-sucedida já no próximo semestre em uma potencial compra dos 50% que não possui na joint-venture Sony Ericsson, em um acordo avaliado em 10,6 bilhões de coroas suecas (US$ 1,5 bilhão).

Uma fonte com conhecimento direto do assunto disse à Reuters nessa sexta-feira, 7, que a Sony está em negociações com a Ericsson sobre a tomada de controle de 100% da nona maior fabricante de celulares do mundo.

O Wall Street Journal noticiou na quinta-feira que as empresas estavam mantendo conversas sobre o tema.

Ambas as empresas se recusaram a comentar o assunto.

Uma pesquisa com 12 analistas feita pela Reuters estimou a possibilidade de haver um acordo nos próximos seis meses em mais de 60%.

O analista mais cético vê 50% de possibilidade de o negócio ocorrer e o mais otimista estimou chance de 90%.

O menor valor atribuído à fatia da Ericsson de 50% na Sony Ericsson, que construiu seu sucesso com os telefones Walkman e Cybershot, foi de 7 bilhões de coroas suíças, e o mais alto foi de 15,5 bilhões.

Por um longo período, analistas viram a Sony Ericsson, criada em 2001, como uma linha lateral ao negócio principal da Ericsson de venda de redes e serviços.

No entanto, a Ericsson diz não estar disposta a sair do negócio, afirmando que precisa de capacidade “end-to-end”, o que significa que uma mensagem de texto ou chamada de voz de um telefone para outro nunca saia de uma plataforma da Ericsson.

/ REUTERS