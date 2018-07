Videogame portátil foi lançado nesta semana no Brasil e há uma semana mundialmente

NOVA YORK – A Sony disse ter vendido 1,2 milhão de PlayStation Vitas mundialmente, superando as expectativas da empresa em meio ao crescimento da concorrência de jogos para smartphones e da Nintendo.

O videogames portátil foi lançado nesta semana no Brasil e na semana passada nos Estados Unidos, América Latina, Europa e outras regiões. Ele começou a ser vendido no Japão e em outras regiões da Ásia em dezembro.

O PlayStation Vita. FOTO: Reed Saxon/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Sony não divulgou os números de cada região, então, não é possível saber quantas dessas unidades foram vendidas nesta semana de lançamento. Os dados de vendas consideravam as unidades vendidas até domingo.

Mais de dois milhões de jogos para o Vita foram vendidos. O videogame portátil custa US$ 250 ou US$ 300 nos Estados Unidos, dependendo do tipo de conexão. Ele tem controles de toque em ambas as telas frontal e traseira e dois controles analógicos para serem usados em jogos de tiro e outros.

O lançamento do Vita ocorre em um momento de delicado para os aparelhos do tipo. Muitas pessoas hoje jogam Angry Birds, Words with Friends e outros jogos em seus smartphones e tablets. Fazê-las gastar centenas de dólares em um sistema só para jogar, além de uma ou outra função, é um desafio.

A Nintendo não tem vendido tão vem quanto esperado, embora o corte no preço tem ajudado um pouco. Em dezembro, data do último dado disponível, a empresa diz ter vendido mais de 15 milhões de unidades do Nintendo 3DS. O portátil começou a ser vendido em março passado nos Estados Unidos e um mês antes no Japão.

A Microsoft, terceira maior fabricante de games, não tem um videogame portátil e foca apenas no console Xbox 360.

/ AP

—-

Leia mais:

• Portátil e derrapante (Homem-Objeto)

• O último portátil

• Vita pode ser o último de sua espécie

• Sony vai expandir estratégia do PlayStation