TÓQUIO – A empresa japonesa Sony Corp e a empresa chinesa de tecnologia Lenovo Group estão em conversações para uma possível joint venture que assumiria a unidade PCs Vaio Sony no exterior, disse a rede de TV japonesa NHK no sábado.

A gigante japonesa de eletrônicos e de mídia disse que a reportagem é inexata, mas ao mesmo tempo reconheceu que estava avaliando várias possibilidades para a unidade deficitária.

“A Sony continua a analisar várias opções para seus negócios de PCs, mas a reportagem da imprensa sobre uma possível aliança entre a Sony e a Lenovo para o seu setor de PCs é imprecisa,” disse a empresa em um comunicado.

A Sony disse que pretende rever a sua estratégia de produtos e fabricação para a unidade Vaio, uma vez que está enfrentando queda na operação de PCs, atingida pela popularidade de smartphones e tablets.

A Sony, que vai divulgar resultados na próxima semana, já havia previsto que seus negócios com PCs terá prejuízo no fiscal que termina em março, mas sem revelar números.

Na última semana, a Lenovo causou surpresa no mercado ao comprar a Motorola do Google por US$ 2,91 bilhões – a companhia de celulares havia sido adquirida pela gigante de buscas em 2011, por US$ 12,5 bilhões.

A diferença entre compra e venda se explica porque o Google acabou ficando com a maior parte das patentes da Motorola. Além disso, a Lenovo também comprou a unidade de servidores de baixo custo da IBM em US$ 2,3 bilhões, há cerca de duas semanas.

