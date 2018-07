O Anonymous, grupo de hackativistas originado no 4Chan, já decidiu seu novo alvo: a Sony.

Depois de atacarem os sites do Egito e Líbia e entidades antipirataria, os anônimos querem atacar a japonesa por causa do processo contra os hackers que desbloquearam o PlayStation 3.

A Sony chegou a pedir a prisão de George “Geohot” Hotz, responsável por quebrar a proteção que impede o console de jogar games piratas e tornar a informação pública.

Só que o Anonymous não perdoa. “Sony, você acaba de receber a atenção integral do Anonymous. Suas recentes ações legais contra nossos hackers companheiros não apenas nos alarmou, mas foi considerada totalmente imperdoável”, disse o comunicado no AnonNews, site que divulga as ações do grupo. “Suas práticas corruptas de negócios indicam uma filosofia corporativa que nega ao consumidor o direito de usar os produtos que eles pagaram, e adquiriram legalmente, da maneira como preferirem”.

O grupo atua com o nome “Operation Payback”, ou “Operação Vingança”, e costuma atacar através de DDoS, em que vários acessos ao mesmo tempo provocam a derrubada do site. Não há um responsável: a legião de anônimos divulga a causa pelo Twitter e pelo site, e com o apelo consegue angariar voluntários para ajudar no ataque anônimo e coletivo.