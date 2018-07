Empresas devem travar parceria para fabricar TVs com tecnologia de eletroluminescência orgânica (OEL)

A Sony e a Panasonic estão em processo de negociações para produzir conjuntamente televisões de tecnologia de eletroluminescência orgânica (OEL, na sigla em inglês) de grandes dimensões, disse o jornal diário de negócios Nikkei.

A colaboração marcaria a primeira ocasião em que os dois rivais se unem num negócio do escopo delas, disse o jornal.

As companhias, que têm como meta comercializar TVs OEL até o ano fiscal de 2015, estão colaborando com esperanças de reduzir o período de desenvolvimento por meio do compartilhamento de tecnologias, de acordo com o Nikkei.

Displays OEL, que consomem menos energia e oferecem imagens mais nítidas, devem substituir os displays LCD como a tecnologia dominante em televisões e outros aparelhos, disse o jornal.

A Samsung e a LG planejam lançar televisores OEL de 55 polegadas ainda neste ano, ainda de acordo com o Nikkei.

