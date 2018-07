Os lucros de fabricantes de semicondutores japonesas superaram as expectativas nesta quinta-feira graças à retomada na demanda por chips, mas a força do iene, além das perspectivas pessimistas na Europa e a possibilidade de uma nova queda nas vendas continuam preocupando a Toshiba e suas concorrentes.

A aceleração do setor de chips também impulsionou os lucros da Fujitsu entre abril e junho, levando a empresa a elevar suas projeções para o primeiro semestre em 40 por cento. A terceira maior empresa de serviços de TI no mundo, no entanto, manteve sua previsão anual, devido a temores em relação à Europa.

A Toshiba e sua principal rival, Samsung Electronics, além de outras fabricantes de dispositivos de memória flash tipo NAND, se beneficiaram da alta na demanda por chips para smartphones e câmeras digitais. A oferta limitada e a estabilidade dos preços após a crise do setor no ano passado também ajudaram, uma vez que muitas fabricantes foram forçadas a cortar ou interromper a produção, enquanto aparelhos como iPad e iPhone, da Apple, viram crescer sua popularidade.

A Toshiba, terceira maior fabricante mundial de chips, registrou lucro operacional recorde para o primeiro trimestre, de 29,5 bilhões de ienes (337,2 milhões de dólares), acima da previsão média de analistas de 24,2 bilhões de ienes, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Sony elevou as suas perspectivas anuais e voltou à lucratividade no primeiro trimestre com a crescente demanda por TVs da linha Bravia e pelo console de videogame PlayStation 3. O aumento nas metas de lucro também sinaliza tendência de recuperação dos fabricantes japoneses de produtos eletrônicos.

As gigantes de eletrônicos do Japão também estão mantendo um olhar atento sobre o impacto da crise de dívida sobre a demanda européia, que representou mais de 25% das vendas da Sony no ano passado. A Sony, segunda maior fabricante mundial de câmeras, publicou lucro operacional entre abril e junho de 67 bilhões de ienes (766 milhões de dólares) contra estimativa do mercado de prejuízo de 13 bilhões de ienes e prejuízo de 25,7 bilhões de ienes um ano atrás.

Além do aumento da procura por TVs Bravia de LCD e computadores Vaio, as vendas do PlayStation 3 mais do que duplicaram, para 2,4 milhões de unidades.