A Sony Ericsson demonstrou hoje seu novo grande lançamento de smartphone. É o novo Xperia X10, que usa interface completamente nova sobre o Android, o sistema operacional para celulares, criado pelo Google.

A interface do X10 tem um recurso chamado de Timescape, que possibilita mostrar toda as mensagens de cada um dos contatos em um lugar só. Seja SMS, e-mail, mensagem do Twitter, recados no Facebook ou ligações, tudo fica organizado junto com o nome dos contatos no celular.

Outra ferramenta, o Mediascape, agrega o conteúdo multimídia do seu celular e da internet, como música e vídeo. Ele faz recomendações de músicas que você pode gostar e também poderá visualizar as fotografias de acordo com a posição geográfica marcada nelas pelo GPS.

O X10 é o primeiro modelo da Sony Ericsson a usar o Android. Segundo o fabricante, ele é o primeiro de uma nova família de telefones da marca. A estratégia parece ser bastante semelhante à adotada pela Motorola, que redefiniu seus modelos de smartphones com o Android e o serviço MotoBlur, que também faz sincronização de contatos com serviços da web.

O telefone também tem uma câmera de 8 megapixels, tela sensível ao toque de 4 polegadas, deteccção de rostos nas fotografias, Wi-Fi e 3G, além dos serviços do Google embutidos, como Gmail, Calendar, Maps, etc.

Ele usará a versão 1.6 do Android quando for lançado no exterior no primeiro trimestre de 2010. Por aqui, no Brasil, deve chegar até o meio do ano que vem. Ainda não tem preço sugerido.

O X10 é uma evolução do smartphone Xperia X1 que também tinha uma interface especial que possibilitava personalizar áreas de trabalho distintas. Também foi um dos primeiros a adotar um teclado QWERTY completo deslizante sob a tela. O aparelho, que antes rodava o Windows Mobile, porém, ficou restrito às limitações do sistema da Microsoft. Agora a Sony Ericsson busca adequar seus aparelhos para seguir a nova tendência dos smartphones em 2010: sincronização total com a comunicação online.