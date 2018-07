Boas vendas do PlayStation 4 credenciam empresa a sonhar com lucros mais altos. FOTO: Reprodução Boas vendas do PlayStation 4 credenciam empresa a sonhar com lucros mais altos. FOTO: Reprodução

TÓQUIO – O chefe da divisão de jogos da Sony disse esperar que a unidade possa elevar sua perspectiva de lucro pela segunda vez neste ano fiscal, conforme as vendas do mais recente console PlayStation e os serviços de assinatura para jogos e outros conteúdos superam em muito as expectativas.

Andrew House, presidente-executivo da Sony Computer Entertainment (SOE, na sigla em inglês), disse também à Reuters em entrevista nesta quinta-feira que está certo de que a divisão de games irá aumentar ainda mais seu lucro operacional no ano que vem.

A unidade elevou sua perspectiva de lucro operacional para o ano fiscal atual até março do ano que vem para 25 bilhões de ienes (US$ 230 milhões), ante 20 bilhões de ienes em junho quando havia divulgado resultados pela última vez.

A Sony vendeu mais de 10 milhões de unidades do console PlayStation 4 até 13 de agosto.

House disse também que o serviço de TV baseada em nuvem da Sony, que deve ser lançado nos Estados Unidos antes do final do ano, é uma oportunidade para ampliar a base de usuários de seus serviços de rede, agora com 52 milhões de pessoas, e que a companhia está buscando mais fornecedores de conteúdo após selar um acordo com a Viacom na semana passada para transmitir 22 de seus canais.

