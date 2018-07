Aluguel de filmes no serviço pode custar até R$ 9,90. FOTO: Reprodução Aluguel de filmes no serviço pode custar até R$ 9,90. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Sony estreou no Brasil um serviço de streaming de filmes com mais de 500 títulos, entre eles Robocop (deste ano), Rio 2 e Homem de Ferro 3. O serviço estará disponível em smart TVs, celulares, tablets, consoles Playstation 3, PS4 e PS Vita que tenham o aplicativo “Video Unlimited” instalado. Para acessar, o usuário deve ter uma conta na Playstation Network (PSN).

Como diferencial, a empresa diz contar com atualizações de catálogo semanais. Os títulos chegariam para o serviço “28 dias antes de outros serviços similares”, diz a nota à imprensa, sem citar os concorrentes, como Netflix, Crackle, Telecine Play, HBO GO, NetMovies, Google Play, Itunes, etc.

Além dos títulos citados, a empresa ressalta a presença de filmes como O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro, 300: A Ascensão do Império, Uma Aventura Lego e O Hobbit: A Desolação de Smaug.

Os preços de locação dos filmes variam de R$ 6,90 (títulos de catálogo, não HD) a R$ 9,90 (lançamentos em HD).

O Brasil é o 11º território onde o Video Unlimited aterrisa. Além do país, a Sony oferece o serviço nos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Japão, Canadá, Austrália e México.