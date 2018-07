FOTO: Reuters FOTO: Reuters

LOS ANGELES – A Sony Pictures Entertainment disse a algumas empresas de notícias no domingo para pararem de publicar informações contidas em documentos roubados por hackers que atacaram a rede de computadores do estúdio no mês passado, disseram três grupos de mídia.

O The New York Times, o The Hollywood Reporter e a Variety publicaram matérias noticiando que cada um recebeu uma carta de David Boies, advogado da Sony, exigindo que as publicações parem de divulgar informações contidas nos documentos e os destruam imediatamente.

O estúdio “não consente com sua posse, análise, cópia, disseminação, publicação, carregamento, download ou qualquer uso” da informação, disse Boies na carta, segundo a reportagem do New York Times.

Um porta-voz da Sony não quis comentar sobre as notícias. Representantes da Variety e do The Hollywood Reporter não puderam ser contatados imediamente via email.

A porta-voz do New York Times Eileen Murphy disse: “Quaisquer decisões sobre o uso ou como usar qualquer parte das informações levará em conta tanto o peso das notícias quanto as perguntas sobre como as informações surgiram e quem as acessou”.

Um porta-voz para Boies confirmou que ele enviou uma carta a certos veículos de imprensa em nome da Sony, mas não quis discutir os detalhes.

/ REUTERS