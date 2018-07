Em seu blog oficial, a empresa se diz ‘frustrada’ e atribuiu R$2500 do custo do PlayStation aos impostos cobrados no país

SÃO PAULO – A Sony afirmou neste final de semana que está “frustrada” com o preço sugerido para a venda no Brasil de seu novo console de videogames, o PlayStation 4, afirmou o diretor para a América Latina da companhia japonesa, Mark Stanley.

Em nota no blog oficial do PlayStation, o executivo afirmou que “nós (Sony) também estamos frustrados com o preço de 4.000 reais”, após receber altas críticas e brincadeiras devido à diferença entre o preço do produto nos EUA e no Brasil.

A empresa também divulgou um infográfico (que pode ser visto acima) explicando como chegou ao valor, e disse que está junto dos gamers na luta por menos impostos e preços melhores.

Em entrevista ao Valor, o vice-presidente da Sony para a América Latina, Mark Stanley, disse que a companhia considera o valor inacessível para os consumidores, mas que a culpa é da alta carga tributária via importação.

A meta da empresa agora é produzir o console localmente para reduzir preços, mas só será possível ter um panorama mais claro a partir do lançamento mundial do console. No início de maio deste ano, a Sony anunciou a produção do PlayStation 3 em Manaus, com preço sugerido para o varejo de 1.099 reais.

Stanley disse ainda ao Valor que a empresa está perdendo dinheiro no Brasil, ao usar parte de sua margem de lucro para dar desconto aos consumidores. Segundo a Sony, o preço final do PS4 no País deveria ser de R$ 4.257. Segundo o executivo, a empresa está preparada para vender poucas unidades: “Eu não queria que fosse vendida nem uma unidade nesse preço. Por isso vamos trabalhar para ter a fabricação local o quanto antes”.

A nova versão do Xbox, One, da rival Microsoft, será vendida no Brasil por cerca de 2,2 mil reais e nos EUA por 499 dólares. Procurada pelo Estado, a Sony diz que não se pronunciaria para mais explicações acerca do comunicado em seu blog. A empresa marcou uma entrevista à imprensa para o dia 24, às vésperas da feira Brasil Game Show, para esclarecer mais sobre o produto.

Repercussão

Para Maria Inês Dolci, supervisora institucional do Proteste, o valor é abusivo. “Que conta é essa? Por mais elevado que seja o imposto, o preço que a Sony chegou é muito alto, mas tem quem compre. Eu diria para o consumidor boicotar esse produto, por mais atrativo que ele seja”, disse ela ao Link. “Se o consumidor boicotar, o fabricante vai tentar rever suas condições e buscar reverter os altos tributos, além de rever sua própria margem de lucro”.

