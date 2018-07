Companhia do PlayStation 4 dará percentual das vendas de Gran Turismo 6 para Instituto Ayrton Senna e pede desculpas por preço de R$ 4 mil

SÃO PAULO – Muitos esperavam mudanças ou novidades da Sony com relação ao PlayStation 4 em sua coletiva de imprensa prévia à Brasil Game Show na noite dessa quinta-feira, 24. O que veio da parte de Mark Stanley, diretor da empresa para a América Latina, que comandou a noite, porém, foi um pedido de desculpas pelos R$ 4 mil cobrados pelo novo console. Entretanto, isso não quer dizer que a companhia não tenha boas notícias para o Brasil.

Os destaques da noite ficaram com o lançamento da rede PS Plus no Brasil, serviço online que traz jogos com desconto, salvamento de jogos na nuvem, atualizações automática e acesso a coleções instantâneas de jogos por R$ 99 ao ano, e uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para o jogo Gran Turismo 6.

Exclusivo para PlayStation 3, o game de carros esportivos terá a presença de Senna como piloto, além da pista de Interlagos. Um kit especial para o mercado brasileiro com o console, o jogo e bônus para os jogadores será lançado em breve, e um percentual não divulgado das vendas de Gran Turismo 6 em todo o mundo será doado para o instituto, mantido pela irmã do tricampeão de Fórmula 1.

Criador da franquia, Kazunori Yamaguchi foi à coletiva e disse que Senna foi uma de suas inspirações para o jogo. “Ele sempre foi meu herói, e é uma honra trabalhar em parceria com o Instituto Ayrton Senna, que mantém seu legado. Se não fosse por Ayrton Senna, não acho que o jogo Gran Turismo teria sido desenvolvido”.

Além disso, a empresa reafirmou seu discurso que se importa com o mercado brasileiro, seguindo a linha da entrevista que Stanley e Anderson Gracias, gerente geral para Playstation no País, deram ao Link na última terça-feira.

A Sony também divulgou que, no momento, há 66 produtoras na América Latina fazendo jogos para seus aparelhos e plataformas, e 19 delas estão no Brasil. A empresa tem planos para que sejam desenvolvidos games para PS Vita e PS4 no País.Entre os esforços, haverá o relançamento de uma série de jogos chamada Favoritos para o PlayStation 3, que chegará às lojas por R$ 79 e conta com títulos como Just Dance 3, Sonic Generations, Borderlines e Super Street Fighter IV, e um aumento na localização de títulos para o mercado brasileiro. Os próximos títulos das séries Assassin’s Creed e Call of Duty chegaram ao País com dublagens e legendas em português, como já aconteceu com FIFA 14, PES 2014 e GTA V.

