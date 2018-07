TÓQUIO – A Sony investiga um defeito em cerca de 1,6 milhão de televisores de sua linha Bravia que pode provocar o superaquecimento dos aparelhos, informou à Agência Efe nesta quarta-feira, 12, um porta-voz da companhia japonesa.

O defeito pode afetar 630 mil unidades na Europa, 30 mil na América Latina, 480 mil em Estados Unidos e Canadá e quase 190 mil no Japão, além de 270 mil unidades no restante da Ásia e no Oriente Médio.

No caso do Japão, os televisores (cinco versões de seu modelo Bravia fabricadas entre julho de 2007 e junho de 2008) já não estão mais no mercado, acrescentou o porta-voz, sem fornecer dados sobre a situação no resto do mundo.

Aparentemente, uma falha em uma das peças do interior dos aparelhos pode causar o aquecimento excessivo dos mesmos e até fazer com que queimem.

No Japão, a Sony deverá detalhar o problema através de anúncios na imprensa e na internet, além de avisar os clientes registrados, e em todos os casos revisará e reparará os televisores afetados de forma gratuita.

/ EFE