O site Sony Style passou a oferecer, sem muito alarde, jogos para Playstation 2 e 3, além do videogame da geração passada, o PS2. O Playstation 2 pode ser comprado por R$ 800 – quase quatro vezes mais caro que nos Estados Unidos, onde o modelo é encontrado por US$ 99. Os jogos para o console saem a R$ 99 no Brasil.

Já os jogos de Playstation 3 tem faixa de preço entre R$ 200 e R$ 250, e os principais destaques são Uncharted 2: Among Thieves (“o jogo mais premiado da E3 2009″, de acordo com o Sony Style), Little Big Planet, e Folklore.