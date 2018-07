TÓQUIO – O presidente da multinacional japonesa Sony, Howard Stringer, lamentou nesta quinta-feira, 6, o falecimento de Steve Jobs, co-fundador da americana Apple, a quem considerou a “principal figura” da era digital.

Homem reza em frente a uma loja da Apple no centro de Tóquio, no Japão, onde fãs depositaram flores em homenagem a Steve Jobs. FOTO: Everett Kennedy Brown/EFE

“A era digital perdeu a sua figura principal, mas a inovação e a criatividade de Steve inspirarão sonhadores e pensadores durante gerações”, indicou Stringer em um breve comunicado emitido pela empresa japonesa.

A Sony enfrenta a dura concorrência da Apple especialmente no mercado de reprodutores de música digital, liderado pela companhia de Jobs, e compete agora também no seguimento dos tablets, no qual em setembro apresentou seus primeiros modelos.

/ EFE

