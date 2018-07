Fita pode guardar 60 milhões de músicas ou todo o acervo do Twitter. FOTO: Reprodução Fita pode guardar 60 milhões de músicas ou todo o acervo do Twitter. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Lembra das fitas cassete, aquelas que serviam para gravar a sua seleção favorita de músicas e emprestar para os amigos, e que hoje pegam poeira no quartinho da sua casa? Então: engana-se quem pensa que elas estão ultrapassadas. A Sony acaba de lançar uma fita capaz de guardar 185 terabytes de data (1 terabyte é igual a 1024 gigabytes, caro leitor).

Ok, mas o que pode ser guardado nesse espaço? Aproximadamente 60 milhões de canções (algo como mais de três vezes o número de músicas que alguém poderia ouvir a vida toda, durante 100 anos). Ou 18,5 vezes a capacidade da Biblioteca do Congresso americano, a maior do mundo. Todos os tweets já postados, por exemplo, cabem em 85 terabytes.

Mas calma, leitor: essa fita não deve servir para guardar músicas, e sim armazenar dados em servidores. Tudo graças a uma tecnologia de “deposição arranhada”, que faz as pequenas partículas da fita medirem apenas 7,7 nanômetros (sendo o nanômetro o equivalente a um milionésimo de um milímetro) e serem capazes de guardar toda a informação em “zeros e uns”. A capacidade de guardar tanta informação em tão pouco espaço pode ser um trunfo para lidar com servidores gigantes – e pode potencializar ainda mais o uso de Big Data.

A Sony ainda não divulgou o preço nem como comercializará sua nova invenção.