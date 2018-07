Brasileiros poderão participar do programa de recompensas criado após o vazamento de dados da PlayStation Network

SÃO PAULO – A Sony anunciou nesta sexta-feira, 22, o lançamento da loja online PlayStationStore no Brasil, como parte de seus planos de ampliar presença nos mercados de entretenimento da América Latina.

O Brasil será o segundo país da região a ter disponibilizado conteúdo da loja online que pode ser acessada pelo console PlayStation 3 e pelo portátil PSP.

Junto com a loja, que poderá ser visualizada em inglês ou português, a Sony anunciou ainda que vai lançar o programa “Welcome Back” para usuários brasileiros. O programa começou a ser oferecido em outros mercados mundiais depois que PlayStation Network saiu do ar no início do ano, após uma invasão hacker que violou dados de milhões de usuários da rede.

Os usuários que tinham conta na rede antes da invasão poderão fazer download gratuito de alguns jogos para PS3 e PSP, afirmou a Sony em comunicado.

