SÃO PAULO – A Sony lançou no primeiro dia da feira de eletrônicos CES 2015 o seu novo Walkman ZX2. O redesenho do seu clássico aparelho reprodutor de música chega ao mercado esperando agradar um público profissional, interessado em reprodução e gravação de áudio em alta qualidade.

Prova maior de que a empresa está mesmo buscando alcançar um público especializado é o preço. Vendido inicialmente no Japão e previsto para chegar nos EUA e na Europa no segundo trimestre deste ano, o novo Walkman deve custar US$ 1.120 – equivalente a R$ 3.019.

O aparelho é operado por um Android 4.2 (duas versões anteriores ao que atualmente roda nos smartphones) vem com tela touch de 4 polegadas, possui conexões Wi-Fi e Bluetooth, pesa 235 gramas (mais que o dobro do peso de um iPhone 5s) e armazenamento interno de 128 GB.

Os formatos suportados vão dos comuns MP3, WAV, WMA, Apple Lossless até o FLAC (formato que comprime sem perder a qualidade). Ele suporta ainda AAC-LC, HE-AAC, AIFF e DSD.