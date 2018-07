Shawn Layden, presidente da Sony Computer Entertainment, anunciou o novo produto. FOTO: Reuters Shawn Layden, presidente da Sony Computer Entertainment, anunciou o novo produto. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Sony anunciou na E3, feira de games que começou ontem em Los Angeles, que lançará a PlayStation TV, um pequeno aparelho que ligado a uma televisão permitirá a reprodução de filmes, séries e de jogos da empresa. O dispositivo (tecnicamente um set-top box, mas chamado pela Sony de microconsole) tem as mesmas configurações do console portátil da marca, o PS Vita, e terá uma biblioteca de games com mais de mil jogos, segundo a Sony.

Os games serão basicamente os de PS Vita, somados a clássicos do antigo portátil PlayStation Portable (PSP) e do primeiro console da empresa, o Playstation One. Para funcionar, bastará ligar a PlayStation TV ao televisor por cabo HDMI e usar controles usados para PS3 ou PS4, chamados Dualshock. Se houver um PS4 na casa, a PS TV pode rodar o jogo remotamente em qualquer televisão próxima.

O aparelho, vendido anteriormente apenas no Japão com o nome de PlayStation Vita TV, chega a Estados Unidos, Canadá e Europa no terceiro trimestre por US$ 99. Uma versão com controle DualShock do PS3, cartão de memória de 8 GB e cabo HDMI sai por US$ 139. Cada controle pode custar de US$ 40 a US$ 60.

Além da biblioteca nativa do aparelho, pela PlayStation TV o usuário terá acesso ao serviço de streaming de conteúdo da companhia japonesa chamado PlayStation Now, que chega para seletos usuários nos Estados Unidos e Canadá em 31 de julho.

Com o PS Now (que estará presente em TVs Bravia, PS4, PS3, e PS Vita), será possível jogar games por streaming, alugando-os por um tempo determinado e pagando de US$ 3 a US$ 20 – jogos novos para consoles como PS4 e Xbox One custam em média US$ 60 nos EUA. Aliado à PlayStation TV, aumenta consideravelmente as opções de jogos que poderão ser rodados pelo usuário com o set-top box.

Em abril deste ano, a Amazon lançou seu set-top box, chamado FireTV, com um controle próprio para games. O aparelho é vendido por US$ 99; e o Amazon Fire Game Controller, por US$ 39.

A Sony segue, assim, a estratégia da Amazon e de outras como Apple (e o seu Apple TV), Google (Chromecast) e a americana Roku, que vendem dispositivos por baixo custo e esperam a receita vir do consumo de conteúdo oferecidos por uma plataforma de transmissão de conteúdo pela internet.

Além disso, a companhia deixou ainda o Project Morpheus, um óculos de realidade virtual, à disposição dos fãs para teste. Com o aparelho, o jogador é colocado “dentro” do jogo e interage por meio de movimentos.

Games. Entre os títulos anunciados para PS4 estão o inédito Destiny (previsto para setembro), além das continuações Far Cry 4, Dead Island 2, Uncharted 4 (2015), Mortal Kombat X (2015), Batman Arkhan Knight e reedições de GTA V e The Last of Us.