??? O novo serviço para Android conta com mais de sete milhões de músicas e permite o armazenamento online dos arquivos

TÓQUIO – A Sony anunciou nesta quinta-feira, 16, o lançamento em nove países do serviço Music Unlimited. Suportado pela rede Qriocity da empresa, é um sistema de distribuição de música online para telefones celulares com o sistema operacional do Google, o Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O novo serviço, que conta com mais de sete milhões de músicas disponíveis, permite alojar o material adquirido em nuvem, sem a necessidade de ser baixado.

A companhia anunciou que o acesso ao Music Unlimited será feito por meio de um aplicativo para celulares que poderá ser obtido pelo Android Market.

O serviço está disponível a partir desta quinta na Espanha, Austrália, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Nova Zelândia e nos EUA, e deverá ser estendido em breve a outros países, mas ainda sem data definida, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.

/ EFE