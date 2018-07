O Xperia S é o primeiro smartphone lançado com a marca da Sony, depois de a empresa comprar a parte da Ericsson

LAS VEGAS – O novo dispositivo móvel Xperia S, apresentado na prévia da Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, é o primeiro smartphone da Sony lançado sob a marca Sony Mobile Communications, a qual passará a denominar todos os telefones celulares da companhia a partir de agora.

FOTO: Jack Dempsey/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

No último mês de outubro, a Sony Ericsson se transformava em uma empresa 100% da Sony, isso depois que a empresa japonesa comprasse a participação da fabricante de dispositivos móveis que ainda estava em poder da Ericsson. No entanto, até o momento, não foram anunciados os planos corporativos para esta nova linha de produtos.

O Xperia S, primeiro dispositivo lançado com a nova denominação, que eliminou a referência à Ericsson, supõe a estreia de uma nova série de telefone móveis, a Xperia NXT.

Na apresentação prévia à feira eletrônica CES, o diretor-executivo da Sony, Kazuo Hirai, explicou que a estratégia da companhia é fazer com que ao usuário “jogue, veja conteúdos, escute músicas e compartilhe informações usando diferentes dispositivos” e, por isso, a linha NXT continuará apostando em smartphones que podem se conectar com outros aparatos.

Equipado com o sistema Android, o Xperia S conta com uma tela de alta resolução, processador de duplo núcleo de 1,5 GHz e uma câmera de 12 megapíxels.

O Xperia íon, com tela LTE e à venda por enquanto só nos Estados Unidos, e os Xperia Acro e NX, estes dois voltados para o mercado japonês, são outros dos dispositivos móveis apresentados pela Sony.

Outros eletrônicos. No campo dos televisores, os responsáveis da Sony confirmaram o compromisso com a plataforma Google TV e apresentaram outras novidades, como televisores capazes de transformar conteúdos 2D em 3D e um microfone que permite realizar buscas com comandos de voz.

O vice-presidente executivo da Sony, Kazuo Hirai, durante o lançamento. FOTO: Steve Marcus/REUTERS

Além dos algoritmos para recriar imagens estereoscópicas, a Sony aposta na criação de conteúdos em 3D através de sua divisão para cinema e de eventos esportivos. Aliás, essa declaração foi feita junto ao ator americano Will Smith, que em 2012 estreia Homens de Preto 3 em 3D.

A gama de projetores 4K, que oferece uma resolução quatro vezes superior ao formato HD, deverá levar as telas de cinema para os lares, sendo que umas 10 mil salas de cinema já contam com esta tecnologia. Agora, essas telas também poderão ganhar uma versão doméstica.

O tablet dobrável e de dupla tela Sony Tablet P, portáteis da linha Vaio, alto-falantes e câmaras de foto e vídeo foram outros dos dispositivos que a Sony enfatizou.

Além dos aparelhos eletrônicos, a companhia também abordou a gestão de conteúdos com serviços, como: o Play Memories, para compartilhar o conteúdo pessoal, e o Sony Books, que destaca uma biblioteca ao usuário.

O PSVita – novo game portátil da Sony, que deverá ser lançado nos Estados Unidos e na Europa no dia 22 de fevereiro -, se transformou em outro pontos de interesse da apresentação com o anúncio que de a companhia disponibilizará aos usuários da América do Norte as ofertas da locadora online Netflix.

Depois de tantas novidades anunciadas, os responsáveis da Sony ofereceram aos presentes um show da cantora Kelly Clarkson, que alcançou a fama após sua participação no programa American Idol e agora faz sucesso com canções como “Because of You”.

/ EFE

—-

Leia mais:

• Veja a cobertura completa da CES 2012